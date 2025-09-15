В российском городе после капремонта в квартире рухнул потолок

В Серове после капремонта в квартире обвалился потолок

В городе Серов Свердловской области после капремонта в квартире не выдержал потолок. Обрушение произошло в доме постройки 60-х годов, передает пресс-служба прокуратуры региона.

Инцидент случился днем на верхнем этаже двухэтажки по улице Короленко. В одной из квартир с потолка частично обвалилась штукатурка. Хозяева не пострадали. Произошедшее связывают с капремонтом кровли. Работы на крыше проводились только в 2023 году — несмотря на это от жильцов дома уже не раз звучали жалобы на протечки. Все прецеденты уже подтвердили в прокуратуре, суд признал обоснованность жалоб.

В связи с обрушением прокуратура инициировала проверку. Помимо качества ремонтных работ, сотрудники ведомства оценят, не нарушались ли права жильцов при эксплуатации дома и не пострадало ли их имущество.

Ранее потолок рухнул в одном из домов в селе Поярково Амурской области. Здание было построено в 1967 году. Для эвакуации жильцов со второго этажа были вызваны пожарные. Сразу установить причину обрушения не удалось. Причиной же падения потолка в доме в Прокопьевске стала протекающая крыша.