Северная Корея обвинила США в посягательстве на ее конституционный строй

КНДР: Идея денуклеаризации равнозначна посягательству на конституционный строй

Попытка добиться денуклеаризации Пхеньяна равнозначна посягательству на конституционный строй КНДР. Об этом заявило постоянное представительство КНДР при Отделении ООН и других международных организаций в Вене, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Таким образом постпредство отреагировало на выступление США на сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Подобные заявления о денуклеаризации Северной Кореи дипломаты сочли вмешательством во внутренние дела страны и нарушением ее суверенитета. Постпредство КНДР указало на «неизменно враждебную позицию» Вашингтона в отношении Пхеньяна.

Ранее ЦТАК сообщило, что заявления президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна о возможной денуклеаризации КНДР представляют собой лишь наивные мечты.