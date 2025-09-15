Мир
07:13, 15 сентября 2025

Северная Корея обвинила США в посягательстве на ее конституционный строй

КНДР: Идея денуклеаризации равнозначна посягательству на конституционный строй
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Korean Central News Agency / Reuters

Попытка добиться денуклеаризации Пхеньяна равнозначна посягательству на конституционный строй КНДР. Об этом заявило постоянное представительство КНДР при Отделении ООН и других международных организаций в Вене, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Таким образом постпредство отреагировало на выступление США на сессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Подобные заявления о денуклеаризации Северной Кореи дипломаты сочли вмешательством во внутренние дела страны и нарушением ее суверенитета. Постпредство КНДР указало на «неизменно враждебную позицию» Вашингтона в отношении Пхеньяна.

Ранее ЦТАК сообщило, что заявления президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна о возможной денуклеаризации КНДР представляют собой лишь наивные мечты.

