В сети высмеяли выражение лица нового директора ФБР со словами «наделал в штаны»

На портале Reddit набрала популярность фотография американского адвоката Каша Пателя, возглавившего Федеральное бюро расследований (ФБР) в 2025 году. Комментаторы высмеяли выражение его лица на снимке: по их словам, он выглядит так, будто «наделал в штаны».

На фото новый глава ФБР стоит с широко открытыми глазами. В подписи указано, что снимок был сделан во время пресс-конференции в Университете долины Юта.

Фото Пателя вызвало бурные обсуждения в сети: под ним оставили несколько тысяч комментариев. «Именно такое лицо было бы у меня, если бы я целовал кого-нибудь в задницу слишком много и однажды проснулся новым директором ФБР», — пошутил один из пользователей. «Почему у него всегда такой вид, будто он наделал в штаны и при этом пытается выглядеть нормально, чтобы люди этого не заметили?» — написал другой. «Когда вы солгали в резюме, и теперь от вас ждут, что вы будете справляться с обязанностями», — посмеялся над снимком третий.

Еще один пользователь пофантазировал о том, что мог бы искать Патель в интернете. «Набирает в Google: "Чем занимается директор ФБР?"», — сострил он. «Без шуток, почему он так выглядит? Это не может быть естественным. У него тревожное расстройство? Он принимает наркотики?» — задался вопросами другой комментатор.

Ранее пользователи Reddit обсудили оскорбительную записку, которую повесил на дверь спальни ребенок, узнавший неприличное слово. Комментаторов рассмешило содержание послания.