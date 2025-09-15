Силовые структуры
14:42, 15 сентября 2025Силовые структуры

Совершивший жестокие убийства россиянин вернулся на место преступления из-за забывчивости

В Красноярском крае суд приговорил к 15 годам мужчину за убийство 2 знакомых
Варвара Митина (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Красноярском крае суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима 52-летнего местного жителя за жестокую расправу над двумя знакомыми. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Мужчину признали виновным по статье 105 УК РФ. С него также взыскали миллион рублей в пользу брата одного из потерпевших.

В сентябре 2024 года осужденный выпивал со знакомыми в квартире одного из них. В какой-то момент между ними произошла ссора, в результате которой осужденный 16 раз ударил хозяина квартиры, а потом нанес 10 ударов ножом второму мужчине. На следующий день фигурант вернулся на место преступления, потому что забыл в квартире телефон. Там уже были сотрудники полиции и врачи. Осужденный сразу же сознался в преступлении.

Ранее Балезинский районный суд отправил на принудительное лечение пожилого местного жителя, который зарубил свою сожительницу топором.

