Спасатели нашли голову мужчины после нападения крокодила

В Малайзии крокодил откусил голову пожилому мужчине, когда тот купался у причала. Об этом сообщает The Borneo Post.
Трагический инцидент произошел 10 сентября в районе Трусан штат Саравак. 80-летний Туах Ламат отправился поплавать на реку и не вернулся. Родственники обратились в полицию.
После продолжительных поисков спасатели обнаружили голову пропавшего примерно в 500 метрах от места, где его видели в последний раз. Родственники подтвердили, что найденные останки принадлежат Туаху Ламату.
Ранее в Кении жертвой нападения крокодила стал 13-летний школьник. Из-за засухи ему и другим жителям деревни приходилось ходить за водой к реке. Во время очередной попытки набрать воду на него набросился крокодил.