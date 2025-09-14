Из жизни
14:34, 14 сентября 2025
Из жизни

Крокодил утащил престарелого мужчину

В Малайзии после нападения крокодила пропал 80-летний мужчина
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Izlan Somai Photography / Shutterstock / Fotodom  

В малайзийском штате Саравак престарелый мужчина пропал после нападения крокодила. Об этом сообщает издание Sarawak Tribune.

80-летнего Туаха Ламата в последний раз видели 9 сентября у пристани рядом с домом. Позже родственники нашли на берегу его полотенце и шлепанцы.

Жители села, где жил Ламат, прочесали реку на лодках. Затем к поискам подключилась пожарно-спасательная служба. Найти пропавшего пока не удалось.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина вступил в схватку с крокодилом, напавшим на его мать. Он отбил женщину у хищника при помощи палки.

.
    Все новости