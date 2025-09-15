Наука и техника
07:31, 16 сентября 2025

Специалисты предупредили об опасности недооцененного симптома

ESCRS: Игнорирование сухости глаз может привести к воспалению
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kmpzzz / Shutterstock / Fotodom

Исследование показало, что более половины людей хотя бы раз сталкивались с симптомами сухости глаз, однако лишь каждый пятый получает официальный диагноз и медицинскую помощь. Такие данные были представлены в рамках международного исследования NESTS на Конгрессе Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов (ESCRS).

Специалисты отмечают, что многие воспринимают сухость глаз как естественное проявление возраста и не обращаются к врачу, иногда откладывая визит на годы. В результате у трети пациентов симптомы сохраняются более пяти лет без лечения. При этом почти половина опрошенных жалуются на ежедневный дискомфорт: чувство песка в глазах, жжение, боль или затуманенное зрение.

Отмечается, что нелеченная сухость глаз не только снижает качество жизни, мешая читать, работать за компьютером или водить автомобиль, но и может привести к воспалению или осложнить проведение офтальмологических операций. Между тем простые методы — от увлажняющих капель до регулярных осмотров у офтальмолога — способны существенно облегчить состояние.

Эксперты подчеркивают: сухость глаз — прогрессирующее заболевание, и раннее вмешательство помогает предотвратить осложнения. Несмотря на простоту диагностики, миллионы людей продолжают страдать молча, не зная о доступных вариантах лечения.

Также в рамках конференции сообщили о разработке глазных капель, позволяющих людям старше 50 лет обходиться без очков для чтения.

