Спецпосланник Трампа оценил успешность действий России на Украине

Спецпосланник Трампа Келлог заявил, что Россия якобы терпит поражение на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Если бы Россия побеждала в конфликте на Украине, то российские войска были бы уже в Киеве и Одессе, а украинское правительство сменилось. Об этом заявил спецпосланник президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог в ходе выступления на YouTube-канале фонда украинского олигарха Виктора Пинчука.

По мнению американского представителя, российская сторона якобы терпит поражение в украинском конфликте. «Россия фактически проигрывает эту войну... Потери колоссальные, они отправляют на фронт танки из музеев», — рассказал Келлог в ходе дискуссии, отметив медленный темп продвижения российских военных в ходе боевых действий.

Ранее Келлог заявил, что Россия идет на эскалацию конфликта на Украине. Так он прокомментировал недавние удары российских войск по территории республики.

По данным украинских властей, Вооруженные силы России в ночь на 7 сентября выпустили по территории республики рекордное количество дронов и ракет — более 800. В результате этой атаки пострадало здание кабмина в Киеве — там начался пожар, площадь которого составила более 1000 квадратных метров.

