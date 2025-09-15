Забота о себе
02:02, 15 сентября 2025

Спрогнозированы главные тенденции в производстве секс-игрушек

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: @basicinstinct_se

Основатель бренда секс-изделий Tenga Коити Мацумото заявил, что в будущем игрушки для взрослых станут совершенно другими. Главные тенденции в этой отрасли он спрогнозировал в ходе интервью для издания El Pais.

Мацумото убежден, что производители секс-игрушек в будущем увеличат их мощность. В результате повысится их скорость, а также появятся новые режимы вибрации. «Следует ожидать, что в этой области будут применяться новые технологии, механика и даже искусственный интеллект», — считает он.

При этом предприниматель выступил против подобных тенденций. «Легко поддаться искушению, если продукт популярен, выпустить новые версии и заработать на этом. Легко сосредоточиться на технологиях со всеми их возможностями и забыть, что мы создаем продукты для людей, а не для машин», — заключил он.

Ранее сексолог Стефани Сейтц рассказала о пользе походов в секс-шоп. По ее словам, покупки в таких магазинах укрепляют доверие в паре.

