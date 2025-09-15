Наука и техника
10:03, 15 сентября 2025Наука и техника

Стал известен ответ России на польские F-35 с ядерным оружием

MWM: В ходе учений ПВО России и Белоруссии отразили условную атаку НАТО
Иван Потапов
СюжетУчения НАТО:

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

В ходе совместных учений противовоздушная оборона (ПВО) России и Белоруссии успешно отразила условную атаку НАТО, стало известно из публикации западного журнала Military Watch Magazine (MWM).

Издание напоминает, что в учениях были задействованы зенитные ракетные системы С-400, при этом более 40 учебных целей были перехвачены переносными комплексами 9К38 «Игла».

Журнал напоминает, что Белоруссия располагает истребителями Су-30, которые могут получить российское ядерное оружие, что станет ответом на планы Польши, добивающейся от США разрешения на оснащение своих самолетов пятого поколения F-35 ядерными боеприпасами.

Ранее издание TWZ написало, что Военно-воздушные силы Польши вывели из эксплуатации истребители-бомбардировщики Су-22.

В августе MWM заметил, что ВВС Белоруссии недавно получили усовершенствованные истребители четвертого поколения Су-30СМ2 с двигателями от самолетов Су-35 с трехмерным управлением вектором тяги, которые по ряду характеристик не уступают натовским истребителям пятого поколения F-35A.

