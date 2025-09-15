Стала известна причина смерти звезды сериала «Тайны следствия»

Причиной смерти заслуженного артиста России Дмитрия Лагачева стал инфаркт

Заслуженный артист России Дмитрий Лагачев, известный по роли в сериале «Тайны следствия», умер в результате инфаркта. Об этом сообщает Aif.ru со ссылкой на близкую подругу актера Алену Францукову.

По словам собеседницы издания, она общалась с 56-летним артистом накануне его кончины, он ни на что не жаловался.

«Он прекрасно выглядел, ни на что не жаловался. А через шесть часов его не стало. Инфаркт, врачи не успели спасти», — сообщила она.

Также Францукова отметила, что Лагачев отдавал все свое время работе и занимался преподавательской деятельностью.

Ранее стало известно, что Дмитрия Лагачева не стало в субботу, 13 сентября. Он известен зрителям по ролям в сериалах «Тайны следствия», «Морские дьяволы», «Столыпин... Невыученные уроки». Также он профессионально занимался дубляжем.