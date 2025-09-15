Трамп обратился к республиканцам в Конгрессе с просьбой

Трамп попросил республиканцев поддержать продление финансирования правительства

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social призвал республиканцев в Конгрессе проголосовать за временное продление финансирования работы правительства, чтобы избежать его закрытия.

Политик также обвинил демократов в стремлении спровоцировать шатдаун. «Республиканцы должны держаться вместе и проголосовать "за", чтобы остановить [лидера демократического меньшинства в Сенате] Чака Шумера от закрытия правительства», — написал он. По словам американского лидера, провал голосования «не является приемлемым вариантом».

В августе Трамп резко высказался о члене Палаты представителей Конгресса США Жасмин Крокетт и объединении AOC Plus Three, назвав их «бандой идиотов». Он рассказал об отличных результатах пройденного теста на когнитивные способности и описал реакцию врачей фразой «такое редко увидишь».