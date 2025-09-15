Трамп сделал заявление о введении ЧП в Вашингтоне

Трамп пригрозил ввести ЧП при отказе властей Вашингтона сотрудничать по миграции

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) в Вашингтоне, если местные власти откажутся сотрудничать со Службой иммиграционного и таможенного контроля (ICE) по вопросу выдворения и переселения опасных нелегальных иммигрантов. Об этом глава государства написал в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Под давлением радикальных демократов, мэр Мюриэл Баузер, которая годами покрывала этот криминальный захват Вашингтона, заявила, что столичная полиция больше не будет сотрудничать с ICE в вопросах задержания и выдворения опасных нелегальных иммигрантов. Если я позволю этому случиться — ПРЕСТУПНОСТЬ вернется в город с новой силой», — отметил американский лидер.