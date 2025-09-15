Мир
Трамп рассказал о жутком поступке нелегального мигранта в Далласе

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrea Hanks / White House / Global Look Press / Keystone Press Agency

Президент США Дональд Трамп прокомментировал расправу нелегального мигранта над мужчиной в Далласе. Об этом он высказался в соцсети Truth Social.

Глава государства заявил, что осведомлен о произошедшем. «Мне известно о сообщениях об ужасном убийстве Чандры Нагамаллаи, уважаемого человека в Далласе, штат Техас, который был зверски обезглавлен на глазах у своей жены и сына нелегальным мигрантом с Кубы, которому вообще не следовало находиться в нашей стране», — написал он.

По словам Трампа, подозреваемый в прошлом был арестован за сексуальное насилие над детьми и угон машины, но администрация бывшего президента Джо Байдена позволила ему вернуться в США.

5 марта глава Белого дома подписал указ, согласно которому банды нелегальных мигрантов приравниваются к террористическим группировкам. Трамп призвал американцев беспокоиться о внутренних проблемах, в частности, мигрантах и наркобаронах, а не о президенте России Владимире Путине.

