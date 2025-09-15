Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Амур
Сегодня
12:15 (Мск)
Шанхайские Драконы
Фонбет Чемпионат КХЛ
Адмирал
Сегодня
12:30 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Барыс
Сегодня
17:30 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Эспаньол
Сегодня
22:00 (Мск)
Мальорка
Испания — Примера|4-й тур
10:11, 15 сентября 2025Спорт

Тренер хоккейного «Спартака» сравнил игроков команды с сытыми котами

Тренер хоккейного «Спартака» Жамнов сравнил игроков команды с сытыми котами
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Главный тренер московского хоккейного клуба «Спартак» Алексей Жамнов раскритиковал игроков команды после поражения от нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Специалист выразил недовольство тем, как хоккеисты красно-белых ведут себя во время игры на скамейке запасных. «Эмоции у нас непонятные, нет поддержки друг другу, мы с этим разберемся. Команда на лавке у нас неживая, как сытые коты», — заявил Жамнов.

Матч «Спартака» с «Торпедо» прошел в воскресенье, 14 сентября, в Москве. Основное время встречи закончилось со счетом 3:3, а в овертайме решающую шайбу забросили торпедовцы.

«Спартак» потерпел третье поражение подряд в четырех стартовых матчах нынешнего сезона. Красно-белые с тремя очками находятся на девятой позиции в Западной конференции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ лишились спутниковой связи Starlink по всей линии фронта. Что произошло?

    Российский фондовый рынок упал

    Появились подробности о состоянии найденных родителями отравившихся российских школьниц

    76-летняя женщина поссорилась с соседом из-за кошки и выстрелила ему в лицо из ракетницы

    В США задержали двух мужчин за попытку подрыва журналистов

    КНДР уличили в попытке атаковать Южную Корею с помощью ИИ

    Лукашенко высказался о политике стран Запада в отношении Белоруссии и России

    Вице-президент США проведет шоу погибшего соратника Трампа

    55-летняя Кэтрин Зета-Джонс пришла на премию в полупрозрачном платье без бюстгальтера

    Названы неочевидные признаки сексуальной химии между людьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости