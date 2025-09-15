Тренер хоккейного «Спартака» сравнил игроков команды с сытыми котами

Тренер хоккейного «Спартака» Жамнов сравнил игроков команды с сытыми котами

Главный тренер московского хоккейного клуба «Спартак» Алексей Жамнов раскритиковал игроков команды после поражения от нижегородского «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Специалист выразил недовольство тем, как хоккеисты красно-белых ведут себя во время игры на скамейке запасных. «Эмоции у нас непонятные, нет поддержки друг другу, мы с этим разберемся. Команда на лавке у нас неживая, как сытые коты», — заявил Жамнов.

Матч «Спартака» с «Торпедо» прошел в воскресенье, 14 сентября, в Москве. Основное время встречи закончилось со счетом 3:3, а в овертайме решающую шайбу забросили торпедовцы.

«Спартак» потерпел третье поражение подряд в четырех стартовых матчах нынешнего сезона. Красно-белые с тремя очками находятся на девятой позиции в Западной конференции.