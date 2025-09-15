Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:19, 15 сентября 2025Путешествия

Турист захотел снять свой прыжок с вершины Альп на видео и не выжил

The Mirror: Турист снял на видео прыжок с вершины Альп в Швейцарии и не выжил
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: kallerna / Wikimedia

Турист захотел снять на видео прыжок с вершины Альп в Швейцарии и не выжил. Об этом пишет газета The Mirror.

28-летний Армин Шмидер из Италии забрался на горную вершину в швейцарской коммуне Кандерштег, решив продемонстрировать свой прыжок в прямом эфире. Мужчина сначала показал, как закрепляет снаряжение, надевает солнцезащитные очки и шлем. Подготовившись к прыжку, он взял камеру в руки и снял панорамный вид и обрыв перед собой. После этого он помахал на камеру, поместил ее в карман и прыгнул.

Материалы по теме:
Турист выпал из лодки во время сплава в Таиланде и был смыт течением на глазах у семьи
Турист выпал из лодки во время сплава в Таиланде и был смыт течением на глазах у семьи
18 августа 2025
«За бортом по своей воле». Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
«За бортом по своей воле».Как простой врач пересек Атлантику на надувной лодке и доказал всем свое бесстрашие
16 мая 2021

Запись длилась три минуты, зрители могли слышать звуки полета около 25 секунд, после чего они прекратились. Уже во время трансляции пользователи социальной сети заподозрили неладное, а родственники начали отчаянно пытаться выяснить, что произошло с Шмидером.

Мужчина увлекался бейсджампингом — прыжками с фиксированных объектов со специальным костюмом-парашютом (вингсьютом). Этот экстремальный вид спорта признан одним из самых опасных.

Ранее турист прыгнул в воду с шестиметровой скалы в Италии и не выжил. Он отдыхал в итальянской коммуне Полиньяно-а-Маре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Герой России заявил о проблеме с отражением атак ВСУ на российской границе

    В Европе оценили возможность полного запрета на выдачу виз россиянам

    Акции главного конкурента Tesla обрушились

    Поиск школьницы помог сыщикам раскрыть дело о тройной расправе топором

    Мощный пожар в Москве сняли на видео

    Стало известно о вручении церковной награды собиравшему деньги для «Азова» священнику РПЦ

    Лагерь подготовки ВСУ назвали в честь легендарной крепости викингов

    Жених Тейлор Свифт появился на матче в облегающих шортах и вызвал споры в сети

    В Чечне отреагировали на слова Пугачевой о Джохаре Дудаеве

    Европейская страна заявила об открытом давлении со стороны Запада из-за дружбы с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости