Турист захотел снять свой прыжок с вершины Альп на видео и не выжил

Турист захотел снять на видео прыжок с вершины Альп в Швейцарии и не выжил. Об этом пишет газета The Mirror.

28-летний Армин Шмидер из Италии забрался на горную вершину в швейцарской коммуне Кандерштег, решив продемонстрировать свой прыжок в прямом эфире. Мужчина сначала показал, как закрепляет снаряжение, надевает солнцезащитные очки и шлем. Подготовившись к прыжку, он взял камеру в руки и снял панорамный вид и обрыв перед собой. После этого он помахал на камеру, поместил ее в карман и прыгнул.

Запись длилась три минуты, зрители могли слышать звуки полета около 25 секунд, после чего они прекратились. Уже во время трансляции пользователи социальной сети заподозрили неладное, а родственники начали отчаянно пытаться выяснить, что произошло с Шмидером.

Мужчина увлекался бейсджампингом — прыжками с фиксированных объектов со специальным костюмом-парашютом (вингсьютом). Этот экстремальный вид спорта признан одним из самых опасных.

Ранее турист прыгнул в воду с шестиметровой скалы в Италии и не выжил. Он отдыхал в итальянской коммуне Полиньяно-а-Маре.