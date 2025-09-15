РИА Новости: Украинские солдаты отравились своим ядом, уронив на себя боеприпас

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уронили с беспилотника на себя же отравляющий боеприпас. Об этом сообщил РИА Новости бывший украинский военнослужащий, боец добровольческого отряда имени Александра Матросова.

Он рассказал, что один из его бывших сослуживцев отвечал за взрывное дело в подразделении ВСУ и готовился к применению отравляющего заряда против российских военных, однако скинул боеприпас с газом с отравляющим веществом на свою позицию. «Несколько человек тогда отравились», — уточнил собеседник агентства. Пострадавших сразу отстранили от боевых действий. При этом он добавил, что подобные случаи происходили в ВСУ не раз.

Ранее сообщалось, что ВСУ разбрасывают отравленные шоколадки над позициями российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

