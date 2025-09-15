Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:55, 15 сентября 2025Бывший СССР

Украинские военные отравились своим же ядом

РИА Новости: Украинские солдаты отравились своим ядом, уронив на себя боеприпас
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уронили с беспилотника на себя же отравляющий боеприпас. Об этом сообщил РИА Новости бывший украинский военнослужащий, боец добровольческого отряда имени Александра Матросова.

Он рассказал, что один из его бывших сослуживцев отвечал за взрывное дело в подразделении ВСУ и готовился к применению отравляющего заряда против российских военных, однако скинул боеприпас с газом с отравляющим веществом на свою позицию. «Несколько человек тогда отравились», — уточнил собеседник агентства. Пострадавших сразу отстранили от боевых действий. При этом он добавил, что подобные случаи происходили в ВСУ не раз.

Ранее сообщалось, что ВСУ разбрасывают отравленные шоколадки над позициями российских бойцов в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они неспособны разговаривать друг с другом». Трамп решил взяться за диалог Путина и Зеленского

    Бывший украинский военный обвинил Киев в сокрытии потерь в рядах ВСУ

    Оценены проблемы России в случае конфликта с НАТО на Балтике

    Российская тревел-блогерша раскрыла траты на поездку в Китай осенью

    В Германии назвали причину враждебности Мерца к России

    Украинские военные отравились своим же ядом

    Отпущенный талибами российский энтограф назвал причину своего задержания в Афганистане

    Раскрыты потери ВСУ за одну неделю

    Минпросвещения поспорило с СПЧ о нагрузке для школьников в России

    В США раскрыли замысел Трампа в отношении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости