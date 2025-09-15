Украинский рыбак помахал российскому дрону

Появилось видео машущего российскому FPV-дрону украинского рыбака

Украинский рыбак помахал российскому FPV-дрону. Об этом рассказал военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале, опубликовав видео.

«Гражданский знает, что не он цель нашего дрона. Цель — пункт временной дислокации — была поражена позже. Тут и добавить нечего», — написал он.

Поддубный подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) России не атакуют гражданские объекты, в отличие от украинских войск. На видео можно заметить мужчину, который машет российскому дрону.

Ранее стало известно, что Российская армия улучшила позиции в Днепропетровской области. 14 сентября ВС России поразили центры подготовки операторов беспилотников ВСУ.