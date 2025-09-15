Мир
В Европе оценили готовность США к экономическому давлению на Россию

Politico: В Европе заявили о готовности США к экономическому давлению на Россию
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)
СюжетСанкции против России:

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

США считают возможным склонение России к переговорам посредством экономического давления. Об этом в разговоре с Politico заявил европейский дипломат.

По словам представителя Евросоюза, сейчас в процессе, направленном на урегулирование украинского кризиса, «наблюдается новая динамика».

Ранее Трамп пообещал ввести «серьезные санкции» против России при выполнении двух условий. По его словам, для этого страны Североатлантического альянса должны сделать то же самое, а также перестать покупать российскую нефть.

Политик также счел слишком слабыми антироссийские санкции Европы. Американский лидер призвал европейские страны ужесточить ограничения против России.

    Все новости