В Госдуме задумались о запрете иностранной музыки на спортивных мероприятиях

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил запретить иностранную музыку на спортивных мероприятиях. О своей позиции он высказался в интервью РИА Новости.

Колунов отметил, что на спортивных матчах часто звучит зарубежная музыка, а не российская, что способствует популяризации иностранных композиций и авторов, большинство из которых отказались выступать в России после начала спецоперации на Украине.

«И зачем мы их "пиарим"? Наша задача — развивать свое, в том числе в музыке. Спортивные мероприятия — хорошая площадка для поддержки российских исполнителей, для повышения их узнаваемости, и этим важно пользоваться», — сказал он.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон о защите русского языка, который в том числе запрещает вывески на иностранных языках без указания той же информации на русском.

