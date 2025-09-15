В Киеве призвали готовиться еще к одному году конфликта

Министр Марченко: Киеву нужно готовить Украину еще к одному году конфликта

Киеву нужно готовить военных и народ Украины еще к одному году конфликта. Об этом заявил министр финансов республики Сергей Марченко, передает Telegram-канал Insider UA.

«Мы еще не увидели последнюю стадию этой войны. Мы должны готовить наших военных, наш народ к еще одному году войны», — сказал он.

При этом чиновник подчеркнул, что Киев нуждается в большем количестве денег для выполнения этих целей.

Ранее депутат Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что вооруженный конфликт России и Украины подходит к завершению. Он отметил, что стороны фактически двигаются в этом направлении.