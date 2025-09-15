Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:44, 15 сентября 2025Бывший СССР

В Киеве призвали готовиться еще к одному году конфликта

Министр Марченко: Киеву нужно готовить Украину еще к одному году конфликта
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Киеву нужно готовить военных и народ Украины еще к одному году конфликта. Об этом заявил министр финансов республики Сергей Марченко, передает Telegram-канал Insider UA.

«Мы еще не увидели последнюю стадию этой войны. Мы должны готовить наших военных, наш народ к еще одному году войны», — сказал он.

При этом чиновник подчеркнул, что Киев нуждается в большем количестве денег для выполнения этих целей.

Ранее депутат Верховной Рады Федор Вениславский заявил, что вооруженный конфликт России и Украины подходит к завершению. Он отметил, что стороны фактически двигаются в этом направлении.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киеве призвали готовиться еще к одному году конфликта

    Россиян предостерегли от запивания лекарств чаем или молоком

    Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с недвижимостью

    Жена Брюса Уиллиса назвала подарком отселение тяжелобольного актера в отдельный дом

    Путин высказался об экономике России словами «необходимо пройти по лезвию бритвы»

    Журова отреагировала на миллиардные заработки Овечкина за летний отпуск в России

    Россиян научили правильно просить деньги

    Россиянам после запуска безвизового режима назвали среднюю стоимость тура в Китай

    Знаменитого афериста из Tinder внезапно задержали. Как герой-любовник, выманивший у женщин миллионы, прославился на весь мир?

    Сырский уволил двоих командующих корпусами из-за провалов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости