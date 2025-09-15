Бывший СССР
В Раде предрекли завершение конфликта с Россией

Нардеп Вениславский: Конфликт России и Украины подходит к завершению
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженный конфликт России и Украины подходит к завершению. Об этом заявил депутат Верховной Рады Федор Вениславский, передает «Страна.ua».

«Сейчас, когда очевидно, что война идет к завершению. Это кто-то признает, кто-то не признает, но фактически мы двигаемся в этом направлении», — заявил он, добавив, что из-за этого появляются «политические действия разных политсил».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, это необходимо, несмотря на то, что стороны могут испытывать друг к другу взаимную неприязнь.

До этого заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал состояние российско-украинских переговоров. «Насколько я понимаю, даже консультации рабочего уровня сейчас поставлены на паузу не по нашей инициативе, произошло это до нынешней провокации» [с БПЛА в Польше — прим. «Ленты.ру»]», — сказал он.

