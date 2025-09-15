В Польше оценили возможность участия в конфликте с Россией

Mysl Polska: Польша не должна быть втянута в конфликт с Россией

Польша не должна быть втянута в конфликт с Россией, республике стоит препятствовать всем попыткам Запада добиться такого сценария. Об этом говорится в статье издания Mysl Polska.

«Попытки втянуть Польшу в войну не являются самостоятельным желанием Киева, а выражают интересы все еще влиятельной части западного истеблишмента, ответственного за нынешний конфликт. В рамках украинского кризиса Польша тоже лишь выполняет приказы Запада», — говорится в статье.

По мнению автора материала, Польше следует добиться завершения конфликта между Россией и Украиной на реалистичных условиях. Также в публикации Варшаве рекомендуют отказаться от помощи Киеву и предоставления своей территории для размещения военной инфраструктуры.

В ночь на 10 сентября в Польше произошел инцидент с беспилотниками: в небе зафиксировали 19 дронов. В Варшаве бездоказательно обвинили в случившемся Москву.