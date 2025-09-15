Мир
В Польше заявили о росте пророссийских настроений

Премьер-министр Туск: В Польше растет волна пророссийских настроений
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в стране растут пророссийские настроения. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Растет волна пророссийских настроений и неприязни к воюющей Украине, — говорится в публикации. — Задача политиков — остановить эту волну, а не плыть по течению».

Туск отметил, что данная ситуация является «испытанием на патриотизм и зрелость для всего польского политического класса».

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что предоставление Киеву гарантий безопасности означает готовность европейских стран вступить в войну с Россией. Он предложил «желающим» вступить в конфликт прямо сейчас, а затем добавил, что «не видит» тех, кто хотел бы этого.

