19:11, 15 сентября 2025Россия

В России объяснили причину готовящегося запрета на брак между некоторыми гражданами

Онищенко: Браки между двоюродными братьями и сестрами ведут к вырождению
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

Браки между двоюродными братьями и сестрами опасны и ведут к вырождению. Об этом заявил академик РАН Геннадий Онищенко, чьи слова приводит Life.ru.

«Кровосмешение считается запрещенным и абсолютно нежелательным по медицинским, социальным и этическим причинам. Оно негативно сказывается на генофонде и здоровье населения в целом», — пояснил он.

В связи с этим, продолжил Онищенко, в большинстве обществ и государств есть строгие запреты на подобного рода союзы. Он также напомнил, что еще до появления современных государственных институтов подобные браки были запрещены как по медицинским, так и по этическим причинам.

15 сентября стало известно, что депутат Госдумы Виталий Милонов захотел запретить в России браки между двоюродными братьями и сестрами. По его словам, союзы между родственниками являются опасным явлением, которое может привести к различным заболеваниям и мутациям у детей.

