В России предупредили НАТО о шаге к третьей мировой войне

Депутат Швыткин: Бесполетная зона над Украиной — шаг к третьей мировой

Введение бесполетной зоны над Украиной силами НАТО станет прямым шагом к третьей мировой войне, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин.

«Само подобное предложение, озвученное министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, — это эскалация напряженности, говорящая о том, что страны НАТО вынашивают агрессивные планы против нашего государства под видом защиты Украины», — сказал Швыткин.

Введение бесполетной зоны, по его словам, станет прямым путем к третьей мировой войне и очевидной демонстрацией вовлечения стран альянса в украинский конфликт. Политик также предупредил, что в случае реализации такого шага военнослужащие НАТО станут законной целью для российских военных.

«Думаю, со стороны Украины будут очень серьезные попытки вовлечения НАТО в конфликт. Со стороны же альянса возможны какие-то пробные шаги, но прямое участие — все же вряд ли», — считает депутат.

Ранее Сикорский на фоне инцидента с дронами над Польшей заявил, что вопрос введения бесполетной зоны над Украиной стоит обдумать. Он подчеркнул, что подобное решение Польша может принять только с союзниками.