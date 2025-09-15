В российском городе произошло ДТП из-за посадившей ребенка за руль матери

В Краснодаре произошло ДТП из-за женщины, посадившей за руль ребенка

В Краснодаре автомобиль попал в ДТП из-за женщины, которая посадила за руль ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам местных жителей, мать решила научить своего сына водить машину и посадила его к себе на колени. Изначально они катались по пустырю около домов, однако затем мальчик выехал на тротуар и снес шлагбаум.

В момент аварии рядом находилась женщина с коляской, но она успела отскочить от рухнувшей конструкции. Мать с ребенком, находившиеся за рулем автомобиля, после ДТП покинули место происшествия.

Местные жители также рассказали, что водитель якобы связалась с управляющей компанией и пообещала оплатить ущерб. При этом в домовом чате администратор компании заявила, что ДТП не было. Правоохранительные органы проводят проверку.

