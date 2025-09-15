Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:56, 15 сентября 2025Россия

В российском городе произошло ДТП из-за посадившей ребенка за руль матери

В Краснодаре произошло ДТП из-за женщины, посадившей за руль ребенка
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Осторожно, новости»

В Краснодаре автомобиль попал в ДТП из-за женщины, которая посадила за руль ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам местных жителей, мать решила научить своего сына водить машину и посадила его к себе на колени. Изначально они катались по пустырю около домов, однако затем мальчик выехал на тротуар и снес шлагбаум.

В момент аварии рядом находилась женщина с коляской, но она успела отскочить от рухнувшей конструкции. Мать с ребенком, находившиеся за рулем автомобиля, после ДТП покинули место происшествия.

Местные жители также рассказали, что водитель якобы связалась с управляющей компанией и пообещала оплатить ущерб. При этом в домовом чате администратор компании заявила, что ДТП не было. Правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее в Москве произошло серьезное ДТП с участием автомобиля скорой помощи. На Кутузовском проспекте карету скорой подрезал легковой автомобиль, после чего машина перевернулась.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Официальный курс рубля резко вырос

    Единственный выживший в авиакатастрофе отказался возвращаться к семье из-за фобии

    Россиян предостерегли от покупки дешевых квартир

    Нетаньяху призвал израильтян готовиться к изоляции

    Селена Гомес повторила культовый образ Николь Кидман

    В российском городе произошло ДТП из-за посадившей ребенка за руль матери

    Москвичи массово бросились скупать iPhone 17

    Из России в среднеазиатскую страну вернулись тысячи человек

    В США оценили «смертоносное и дешевое» оружие России

    Россиянам назвали указывающие на деменцию очень тревожные звонки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости