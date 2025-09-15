В российском регионе дрон ВСУ ударил по «Газели» с людьми

В Белгородской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по «Газели» с людьми внутри. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Все произошло в селе Зозули Борисовского района. После атаки на служебный транспорт пострадали восемь человек.

«Мужчину и семь женщин доставили в Борисовскую центральную районную больницу. У четверых человек минно-взрывные травмы и множественные осколочные ранения. У остальных — предварительно, баротравмы», — написал он.

По предварительным данным, одна женщина находится в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести. На данный момент всем оказывают медицинскую помощь, добавил Гладков.

Ранее российский боец с позывным Идиллия заявил, что в российском приграничье, на стыке Белгородской и Курской областей, идут интенсивные бои с украинскими войсками.