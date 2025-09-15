Наука и техника
09:04, 15 сентября 2025

ВКС России получили очередные Су-34

«Ростех»: ВКС России получил очередную партию истребителей-бомбардировщиков
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили очередную партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Представитель компании отметил, что «характеристики самолета многократно подтверждены в реальных боевых условиях». «Экипаж в нем чувствует себя уверенно и спокойно», — сказал летчик Су-34 ВКС России.

Ранее обозреватель американского журнала The National Interest Майя Карлин заметила, что Алжир выиграет от появления у него фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 российского производства.

Также в сентябре западное издание Military Watch Magazine заметило, что Су-34 можно назвать важнейшим созданным Россией боевым самолетом.

    Все новости