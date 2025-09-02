На Западе назвали важнейший созданный Россией боевой самолет

В MWM назвали бомбардировщик Су-34 важнейшим созданным Россией боевым самолетом

Фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 можно назвать важнейшим созданным Россией боевым самолетом. Об этом пишет западный журнал Military Watch Magazine (MWM).

Как замечает издание, Су-34 должен был стать преемником тактического фронтового бомбардировщика Су-24М, а также включить в себя лучшие технологические достижения истребителя Су-27. «Таким образом, Су-34 стал бы, пожалуй, самым важным типом истребителей, разработанным Россией после распада СССР, соперничая в этом отношении только с единственным российским истребителем пятого поколения — Су-57», — говорится в публикации.

По данным журнала, в настоящее время Воздушно-космические силы (ВКС) России имеют менее 40 истребителей Су-57, тогда как количество Су-34 превышает 200 самолетов. Издание подчеркивает, что, по сравнению с аналогичными самолетами, у Су-34 наибольшая дальность полета. «Высокая грузоподъемность самолета позволяет ему нести не только большое количество бомб и ракет, но и особенно крупногабаритные боеприпасы, включая баллистические ракеты Х-47М2 и планирующие авиабомбы ФАБ-3000, которые прошли боевые испытания на украинском театре военных действий», — пишет журнал.

Издание отмечает, что в последние годы Су-34 прошел серьезную модернизацию, в частности, получил универсальные контейнеры разведки (УКР) «Сыч» трех вариантов — для радиотехнического, радиолокационного и оптического наблюдения, которые «позволяют самолету выполнять гораздо более широкий спектр задач и собирать разведданные в режиме реального времени, оставаясь при этом вооруженным для проведения ударных операций».

MWM допускает, что Су-34 будут эксплуатироваться ВКС РФ дольше, чем остальные российские истребители четвертого поколения, а их закупки будут продолжаться до конца 2030-х.

Су-34 выделяется среди других боевых самолетов XXI века своими конструкторскими приоритетами. «Его возможности и численность делают его близким конкурентом МиГ-31 за звание самого незаменимого одноклассного боевого самолета в российской авиации, а его значение в составе флота значительно превзошло значение Су-27, Су-30 и Су-35», — заключает журнал.

В июле MWM пришел к выводу, что новые российские боевые самолеты Су-34М получили революционные возможности.