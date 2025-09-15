Владельцев крупного российского оператора сотовой связи уличили в финансировании ВСУ

«Ъ»: ГП подала иск об изъятии оператора связи из Тамбова за финансирование ВСУ

Генпрокуратура (ГП) подала иск о конфискации крупного оператора сотовой связи в Тамбовской области «Ланта» и парк-отеля «Берендей» у их владельцев Александра Зайцева и Александра Васильева за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Слушания пройдут в Октябрьском суде Тамбова. Подачу иска инициировал генпрокурор Игорь Краснов. Он требует изъять имущество бизнесменов в доход государства, которых его подчиненные уличили в поддержке украинских вооруженных и террористических формирований, а также легализации средств через парк-отель. В иске прокуратура также просит суд признать Зайцева и Васильева экстремистами.

В 2024 году они приобрели автомобильную технику общей стоимостью 24 миллиона рублей для нужд «Легиона Свобода России» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), а еще собрали 800 тысяч рублей через аукционы, на которые закупили приборы ночного видения, носилки, дроны, устройства радиоэлектронной борьбы.

«Ланта» предоставляет телекоммуникационные услуги крупным предприятиям оборонно-промышленного комплекса, коммерческие структурам и жителям Тамбовской области, насчитывая свыше 50 тысяч абонентов. Ежегодная выручка сотовой компании превышает 1,1 миллиарда рублей.

Зайцев с супругой после начала СВО перебрался в Болгарию и там публично осудил действия армии России и призвал местные власти к продолжению санкций. У них в Тамбове находятся в собственности торговые центра, склады и отель. Васильев заявил изданию, что впервые слышит об иске Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось об иске надзорного ведомства, поданном в Тверской суд Москвы о конфискации в доход государства активов компаний «Востокцемент» и «Ренессанс» стоимостью более 79 миллиардов рублей, принадлежащих бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву.