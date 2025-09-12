Силовые структуры
04:55, 12 сентября 2025Силовые структуры

Генпрокуратура решила забрать активы семьи экс-мэра Владивостока на миллиарды рублей

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Генпрокуратура России потребовала через Тверской суд Москвы изъять в доход государства активы компаний «Востокцемент» и «Ренессанс» стоимостью более 79 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как считают в ведомстве, фактическими владельцами бизнеса являются родственники экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. По версии прокуратуры, структуры Пушкаревых на протяжении нескольких лет использовали офшоры, извлекали доход из муниципальных ресурсов и получали контракты за счет административного ресурса.

Игорь Пушкарев занимал пост главы города в 2008-2017 годах. В апреле 2019 года он был признан виновным в ряде коррупционных преступлений. Следствие установило, что он помогал «правильным» компаниям выигрывать муниципальные конкурсы на строительство дорог. Пушкарев был осужден на 15 лет колонии строгого режима, в 2022 году суд добавил к сроку три месяца.

23 августа 2021 года сообщалось, что Росимущество продало на аукционе жилой дом и земельный участок бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Финальная цена недвижимого имущества составила 47,6 миллиона рублей.

