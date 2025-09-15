Россия
11:26, 15 сентября 2025Россия

Восьмилетнего российского школьника внесли в базу «Миротворца»

РИА: Школьника восьми лет из России внесли в украинскую базу «Миротворца»
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Восьмилетнего школьника из России внесли в украинскую базу «Миротворца» (признан террористическим и запрещен в России). Об этом стало известно РИА Новости.

Как пишет агентство, на сайте было указано, что в июле 2017 года школьник якобы «сознательно нарушил госграницу Украины».

До этого выяснилось, что шестилетняя жительница России оказалась в базе «Миротворца». На сайте подчеркивалось, что ребенок также нарушил государственную границу Украины.

Еще раньше трехлетнего ребенка из России обвинили в покушении на территориальную целостность Украины.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, называя их «изменниками родины».

