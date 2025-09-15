Силовые структуры
19:25, 15 сентября 2025

Задержан второй сбежавший из СИЗО в Екатеринбурге заключенный

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Екатеринбурге задержали второго заключенного, сбежавшего из СИЗО. Об этом сообщает Ura.Ru.

По данным издания, речь идет об обвиняемом в терроризме Иване Корюкове (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Силовикам удалось задержать его рядом с жилым районом города Уктус.

Его подельника Александра Черепанова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) еще 8 сентября удалось задержать около поселка Медный в районе Чусовского тракта. Сопротивления он не оказал. Отмечалось, что для поимки Корюкова силовики использовали голос Черепанова.

О побеге двух заключенных, осужденных за терроризм, стало известно 1 сентября. Предположительно, они взломали чердак и ушли по крышам церкви и СИЗО-1 в Екатеринбурге.

