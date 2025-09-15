Захарова прокомментировала закрытие Польшей границы с Белоруссией

Захарова: ЕС идет по пути худших практик, окружая себя колючей проволокой

Европейский союз (ЕС) идет по пути худших практик, окружая себя «колючей проволокой» и вводя запреты для своих же граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Удивительная история, как Европейский союз идет по пути худших практик того, чем всю жизнь пугали, то есть советской системы, то есть взяли и сами себя как-то окружили колючей проволокой», — сказала дипломат.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о решении закрыть границу с Белоруссией. Причиной такого шага, по словам политика, стали совместные военные учения Белоруссии и России «Запад-2025».

Глава МВД Польши Марчин Кервиньский отметил, что страна откроет границу с Белоруссией, когда будет уверена в отсутствии угроз для своих граждан со стороны соседнего государства.