Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:29, 15 сентября 2025Мир

Захарова прокомментировала закрытие Польшей границы с Белоруссией

Захарова: ЕС идет по пути худших практик, окружая себя колючей проволокой
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) идет по пути худших практик, окружая себя «колючей проволокой» и вводя запреты для своих же граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Удивительная история, как Европейский союз идет по пути худших практик того, чем всю жизнь пугали, то есть советской системы, то есть взяли и сами себя как-то окружили колючей проволокой», — сказала дипломат.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о решении закрыть границу с Белоруссией. Причиной такого шага, по словам политика, стали совместные военные учения Белоруссии и России «Запад-2025».

Глава МВД Польши Марчин Кервиньский отметил, что страна откроет границу с Белоруссией, когда будет уверена в отсутствии угроз для своих граждан со стороны соседнего государства.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа оценил успешность действий России на Украине

    Захарова рассказала о катастрофическом положении Западной Европы

    Правительство оценило проект о наказании для нарушивших контракт с МО России заключенных

    Пашинян рассказал об увеличении поставок оружия в Армению

    В МИД России отреагировали на закрытие Польшей границы с Белоруссией

    На Западе рассказали о «циничном ходе» Трампа в отношении ЕС

    17-летний сын Кадырова показал часы за 41 миллион рублей

    Россиянам перечислили самые грязные предметы на кухне

    Назван возможный ответ Китая на западные пошлины

    Стало известно о смерти на СВО отца пятерых детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости