В Совфеде отреагировали на желание европейских стран полностью запретить въезд россиянам

Климов: Желание ЕС запретить въезд россиянам — продолжение процесса самоизоляции

Желание европейских стран полностью запретить въезд гражданам из России — это продолжение процесса самоизоляции, считает заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Любое государство или Содружество государств вправе ограничить или запретить въезд граждан тех или иных государств. Это один из элементов суверенитета. В этом ничего необычного нет. Но дело заключается в том, что Европейский союз таким образом, не имея реальных на то причин, кроме их мракобесия, продолжает процесс самоизоляции», — заявил Климов.

Сенатор отметил, что европейские страны объясняют свое желание запретить въезд россиянам двумя причинами.

«Первое — они говорят, что тем самым они якобы наказывают нас, не давая возможности бывать в их "райском саду". Второе, что на самом деле и есть, они не хотят проникновения туда мыслей, которые могут окончательно подорвать иллюзию этого сада», — перечислил он.

Также Климов напомнил, что в советские годы Запад, наоборот, всячески заманивал к себе граждан СССР.

«Тогдашнее советское руководство чинило различные препятствия, чтобы наши граждане не могли выезжать в эти страны, дабы они не подхватили мысли, которые могли развалить Советский Союз. То есть все было наоборот. Ситуация изменилась на 180 градусов», — добавил сенатор.

Сегодняшняя публика, которая правит в Евросоюзе, превратилась в худшую пародию на Советский Союз. СССР сам по себе был государством достойным, но там были элементы, которые не способствовали его развитию. В ЕС просто усугубили негативные черты Советского Союза. Тем самым окончательно ограничили возможности стран, входящих в Евросоюз, развивать торговлю, культурные связи, туризм и так далее Андрей Климов заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам

Политик заключил, что мир столкнулся с ограничениями прав и свобод жителей Европейского союза и самоизоляцией ЕС.

Ранее стало известно, что некоторые европейские страны захотели полностью запретить российским туристам въезд на территорию блока.