Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:48, 15 сентября 2025РоссияЭксклюзив

В Совфеде отреагировали на желание европейских стран полностью запретить въезд россиянам

Климов: Желание ЕС запретить въезд россиянам — продолжение процесса самоизоляции
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Желание европейских стран полностью запретить въезд гражданам из России — это продолжение процесса самоизоляции, считает заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Любое государство или Содружество государств вправе ограничить или запретить въезд граждан тех или иных государств. Это один из элементов суверенитета. В этом ничего необычного нет. Но дело заключается в том, что Европейский союз таким образом, не имея реальных на то причин, кроме их мракобесия, продолжает процесс самоизоляции», — заявил Климов.

Сенатор отметил, что европейские страны объясняют свое желание запретить въезд россиянам двумя причинами.

«Первое — они говорят, что тем самым они якобы наказывают нас, не давая возможности бывать в их "райском саду". Второе, что на самом деле и есть, они не хотят проникновения туда мыслей, которые могут окончательно подорвать иллюзию этого сада», — перечислил он.

Материалы по теме:
«Наконец-то на нашей стороне». Европа убедила Трампа изменить отношение к России
«Наконец-то на нашей стороне». Европа убедила Трампа изменить отношение к России
12 сентября 2025
«Это очевидно». В Кремле заявили о войне НАТО с Россией
«Это очевидно». В Кремле заявили о войне НАТО с Россией
Сегодня

Также Климов напомнил, что в советские годы Запад, наоборот, всячески заманивал к себе граждан СССР.

«Тогдашнее советское руководство чинило различные препятствия, чтобы наши граждане не могли выезжать в эти страны, дабы они не подхватили мысли, которые могли развалить Советский Союз. То есть все было наоборот. Ситуация изменилась на 180 градусов», — добавил сенатор.

Сегодняшняя публика, которая правит в Евросоюзе, превратилась в худшую пародию на Советский Союз. СССР сам по себе был государством достойным, но там были элементы, которые не способствовали его развитию. В ЕС просто усугубили негативные черты Советского Союза. Тем самым окончательно ограничили возможности стран, входящих в Евросоюз, развивать торговлю, культурные связи, туризм и так далее

Андрей Климовзаместитель председателя комитета Совфеда по международным делам

Политик заключил, что мир столкнулся с ограничениями прав и свобод жителей Европейского союза и самоизоляцией ЕС.

Ранее стало известно, что некоторые европейские страны захотели полностью запретить российским туристам въезд на территорию блока.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпосланник Трампа оценил успешность действий России на Украине

    Военные ВС США прибыли на учения России и Белоруссии

    В Раде предрекли превращение Украины в «страну-хоспис»

    Стало известно о конфликте «Общины дружбы народов» с «Русской общиной»

    В Минфине отказались помогать попавшей в кризис отрасли

    Шансы на взыскание с Пугачевой 1,5 миллиарда рублей за восхваление Дудаева оценили

    В Совфеде отреагировали на желание европейских стран полностью запретить въезд россиянам

    Блогерша получила ожоги и шрамы по всему лицу после посещения знаменитого косметолога

    Найден изумруд размером с трехлетнего ребенка

    Болгария направила послу России письменный демарш

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости