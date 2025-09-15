Желающий защитить сына от тюрьмы россиянин заявил в СК на адвокатов

В Воронежской области два адвоката пытались выманить у мужчины 5 млн рублей

В Воронежской области следователи предъявили обвинение двум адвокатам, которые пытались выманить у клиента миллионы, обещая оказать несуществующее влияние на правоохранительную систему. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчины проходят обвиняемыми по статьям 30, 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). Одного из них арестовали, а второго отправили под домашний арест.

По версии следствия, в мае к одному из адвокатов обратился мужчина, чей сын обвинялся в совершении тяжкого преступления. Спустя несколько месяцев защитники предложили отцу «услугу»: за пять миллионов рублей они якобы могли добиться прекращения дела, «договорившись» с потерпевшей и сотрудниками правоохранительных органов, передав им часть запрашиваемой суммы. При этом злоумышленники заранее знали, что не имеют никаких полномочий для выполнения таких обещаний.

Мужчина согласился. 11 сентября, когда один из адвокатов получил деньги, его задержали.

