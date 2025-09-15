Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:17, 15 сентября 2025Силовые структуры

Желающий защитить сына от тюрьмы россиянин заявил в СК на адвокатов

В Воронежской области два адвоката пытались выманить у мужчины 5 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Воронежской области следователи предъявили обвинение двум адвокатам, которые пытались выманить у клиента миллионы, обещая оказать несуществующее влияние на правоохранительную систему. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчины проходят обвиняемыми по статьям 30, 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»). Одного из них арестовали, а второго отправили под домашний арест.

По версии следствия, в мае к одному из адвокатов обратился мужчина, чей сын обвинялся в совершении тяжкого преступления. Спустя несколько месяцев защитники предложили отцу «услугу»: за пять миллионов рублей они якобы могли добиться прекращения дела, «договорившись» с потерпевшей и сотрудниками правоохранительных органов, передав им часть запрашиваемой суммы. При этом злоумышленники заранее знали, что не имеют никаких полномочий для выполнения таких обещаний.

Мужчина согласился. 11 сентября, когда один из адвокатов получил деньги, его задержали.

Ранее в Хакасии суд приговорил к восьми годам лишения свободы 52-летнего местного жителя за мошенничество в отношении участника специальной военной операции (СВО).

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это борьба с российским влиянием». США и Канада провели военные учения в стратегически важном регионе. Как это угрожает России?

    Российский Т-90МС отправили на СВО после выставки

    Пугачеву обвинили в трате денег Киркорова в казино

    Экстремистские материалы заметили в офисе «Русской общины»

    Израильская клиника в Москве потребовала 2,4 миллиона рублей от родных умершего пациента

    «Одноклассники» масштабно обновились

    В Шереметьево задержали перевозившую часы за 12 миллионов женщину

    «При таких темпах главное — Купянск не проскочить». Военный блогер выступил против необоснованно благоприятных сводок из зоны СВО

    Желающий защитить сына от тюрьмы россиянин заявил в СК на адвокатов

    Перенесшая операцию Симоньян высказалась о страхе смерти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости