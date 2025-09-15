Силовые структуры
Силовые структуры
Жительница российского города избила мужчину шваброй и ножом из-за комплимента

В Кемерове женщину осудили за избиение мужчины из-за комплимента
Фото: Freepik

Суд вынес приговор 36-летней жительнице Кемерово, которая напала на знакомого с ножом. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Отмечается, что пара отдыхала дома у 42-летнего пострадавшего. В какой-то момент мужчина сделал гостье комплимент, однако женщина посчитала его неискренним, поэтому проявила агрессию.

После она схватила мужчину за волосы и несколько раз ударила рукой по лицу. Затем взяла кухонный нож и нанесла им удар в бедро. Пострадавший ее оттолкнул, однако та избила его шваброй. В отношении женщины возбудили дело по статье №112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

