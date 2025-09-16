Аргентина заявила об отсутствии условий для отправки военных на Украину

Минобороны Аргентины не видит условий для отправки контингента на Украину

Минобороны Аргентины не видит условий и ситуации для отправки военного контингента на Украину. Об этом сообщил замминистра обороны по международным вопросам Хуан Батталеме, передает РИА Новости.

«Традиционно это делается либо в формате ООН, в формате "голубых касок". Для этого должно быть соглашение между сторонами», — подчеркнул он.

Чиновник отметил, что в данном случае нет «ни одной, ни другой ситуации». Потому вести речь о военном контингенте, по его словам, можно только в случае наличия коалиции желающих или ООН. Также важным условием является наличие мирного процесса между Россией и Украиной, уточнил он.

Ранее посол Аргентины был приглашен в МИД России из-за антироссийских высказываний аргентинского министра безопасности Патрисии Буллрич. Она обвинила Москву в якобы прослушке президентского дворца, не предъявив каких-либо доказательств своим заявлениям.