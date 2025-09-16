Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:43, 16 сентября 2025Мир

Аргентина заявила об отсутствии условий для отправки военных на Украину

Минобороны Аргентины не видит условий для отправки контингента на Украину
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Минобороны Аргентины не видит условий и ситуации для отправки военного контингента на Украину. Об этом сообщил замминистра обороны по международным вопросам Хуан Батталеме, передает РИА Новости.

«Традиционно это делается либо в формате ООН, в формате "голубых касок". Для этого должно быть соглашение между сторонами», — подчеркнул он.

Чиновник отметил, что в данном случае нет «ни одной, ни другой ситуации». Потому вести речь о военном контингенте, по его словам, можно только в случае наличия коалиции желающих или ООН. Также важным условием является наличие мирного процесса между Россией и Украиной, уточнил он.

Ранее посол Аргентины был приглашен в МИД России из-за антироссийских высказываний аргентинского министра безопасности Патрисии Буллрич. Она обвинила Москву в якобы прослушке президентского дворца, не предъявив каких-либо доказательств своим заявлениям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Израиль начал наступление на Газу с целью оккупации. ЦАХАЛ нанесла 37 ударов по городу за 20 минут. Что известно на данный момент?

    Женщина вышла замуж за мужчину старше ее на 26 лет и родила ему пять детей

    Сменившая 800 партнеров 55-летняя женщина дала совет для хорошего секса

    Hugo Boss подала пять исков в российские суды и добилась компенсации

    Шойгу прибыл в Ирак

    Марочко оценил взятие под контроль населенного пункта в Запорожской области

    Подростки напали на граждан Узбекистана в российском городе

    Стало известно о плане Киева пополнить ряды ВСУ за счет принудительной эвакуации

    Простая привычка смогла защитить десны от воспаления

    После серии взрывов в российском городе заметили военный вертолет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости