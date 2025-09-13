Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:30, 13 сентября 2025Путешествия

Посол Аргентины заявил о «прячущих животы на границе» россиянках

РБК: Рожающие в Аргентине россиянки не смогут сразу получить гражданство страны
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Аргентина из-за беременных россиянок, которые просят гражданство страны, пересмотрела свою миграционную политику. Об этом посол государства в России Энрике Игнасио Феррер Виейра рассказал РБК.

Дипломат заметил, что отмена виз с РФ была сделана с целью культурного и туристического обмена. «Однако это было сделано не для того, чтобы в Аргентину приезжали россиянки, которые прячут животы на границе», — сказал посол.

В интервью изданию дипломат подтвердил, что теперь нельзя подавать документы на гражданство сразу после рождения ребенка. Вместо этого претенденту на гражданство Аргентины придется доказать наличие постоянного места жительства в течение последних двух лет и факт непрерывного пребывания в стране в этом же периоде.

Ранее посол Аргентины был приглашен в МИД России из-за антироссийских высказываний аргентинского министра безопасности Патрисии Буллрич. В МИД отметили, что обратили внимание на слова Буллрич о якобы причастности России к прослушиванию телефонных разговоров в президентском дворце в Аргентине для дестабилизации политической ситуации в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине спрогнозировали ответ командования ВСУ на повторение Россией операции «Поток»

    Мать авторки «Денежного марафона» из-за «сложных времен» запустила распродажу вещей дочери

    Стало известно о возможном соратнике предполагаемого убийцы Кирка

    Памфилова рассказала о тысячах хакерских атак на инфраструктуру ЦИК

    Группа ВСУ попала в окружение в Харьковской области

    Трехлетнего ребенка из России обвинили в покушении на территориальную целостность Украины

    Джей Ди Вэнс рассказал о влиянии Кирка на его карьеру

    Секрет получения идеального пресса Бредом Питтом в фильме «Бойцовский клуб» раскрыли

    Раскрыты детали о личности убийцы соратника Трампа

    Врач предупредил о последствиях одной ночи недосыпа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости