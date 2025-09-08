Мир
16:06, 8 сентября 2025Мир

Посла Аргентины вызвали в МИД России

Посол Аргентины Виейра был приглашен в МИД РФ из-за высказываний Буллрич
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол Аргентины Энрике Игнасио Феррер Виейра был приглашен в МИД России из-за антироссийских высказываний аргентинского министра безопасности Патрисии Буллрич. Об этом говорится в заявлении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что обратили внимание на слова Буллрич о якобы причастности России к прослушиванию телефонных разговоров в президентском дворце в Аргентине для дестабилизации политической ситуации в стране.

«До сведения посла Аргентины доведено, что российская сторона решительно отвергает указанные утверждения члена правительства Аргентины; заявлено, что они не содержат каких-либо доказательств и в силу этого являются безосновательными и голословными», — говорится в сообщении.

Российская сторона напомнила властям латиноамериканской страны о существовании договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам, который предусматривает взаимодействие профильных структур двух государств. Министерство заявило, что подобные заявления не способствуют поддержанию и развитию дружественных отношений между Москвой и Буэнос-Айресом.

В МИД также заявили послу Аргентины, что Россия ожидает официальных разъяснений по поводу неприемлемых заявлений министра безопасности Буллрич.

Ранее российскую разведку обвинили в организации коррупционного скандала с сестрой президента Аргентины Хавьера Милея. Посольство России в Аргентине опровергло причастность Москвы к скандалу.

