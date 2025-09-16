Экономика
11:56, 16 сентября 2025Экономика

«АвтоВАЗ» собрался разработать новые двигатели

«АвтоВАЗ» сообщил о разработке двигателей нового поколения для автомобилей Lada
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Ведущий российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» намерен начать разработку и освоение новых двигателей, которые будут устанавливаться на Lada Azimut и другие модели. Об этом со ссылкой на пресс-службу концерна пишет РИА Новости.

О готовящихся работах на международной конференции поставщиков, прошедшей на «АвтоВАЗе», рассказал первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию компании Евгений Шмелев.

В свою очередь, президент концерна Максим Соколов отметил, что резкое снижение российского авторынка не привело к остановке работы над проектами. Приоритетом для производителя остается запуск кроссовера Lada Azimut, созданного на модернизированной платформе Lada Vesta. По словам главы компании, экспертное сообщество тепло встретило новинку, теперь осталось только запустить ее в серию.

Главными вызовами для отрасли в ближайшие годы Соколов назвал повышение эффективности производства, снижение и удержание цен во всей финансовой цепочке, удержание трудовых коллективов, обеспечение высокого качества продукции на всех этапах.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что просил помочь «АвтоВАЗу» во время встреч с министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым, главой Минпромторга Антоном Алихановым и министром финансов Антоном Силуановым.

