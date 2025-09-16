Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ПСВ Эйндховен
Сегодня
19:45 (Мск)
Юнион
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Атлетик Б
Сегодня
19:45 (Мск)
Арсенал
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Бенфика
Сегодня
22:00 (Мск)
Карабах
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Марсель
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Тоттенхэм Хотспур
Сегодня
22:00 (Мск)
Вильярреал
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ювентус
Сегодня
22:00 (Мск)
Боруссия Д
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Оренбург
Сегодня
16:30 (Мск)
Рубин
Fonbet Кубок России|Группа A. 4-й тур
Лада
Сегодня
18:00 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Акрон
Сегодня
18:45 (Мск)
Локомотив М
Fonbet Кубок России|Группа D. 4-й тур
Северсталь
Сегодня
19:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
09:35, 16 сентября 2025Спорт

Бывший президент «Спартака» назвал тренера команды Станковича пациентом психушки

Червиченко назвал тренера «Спартака» Станковича пациентом психушки
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Деян Станкович

Деян Станкович. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал нынешнего главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Об этом сообщает Legalbet.

По мнению функционера, поведение тренера идет во вред команде. «По Станковичу плачут врачи. Психиатры на него смотрят и рыдают от того, что ничем не могут ему помочь. Хотя уже давно пора. Он — пациент психушки абсолютно точно», — заявил Червиченко.

В субботу, 13 сентября, Станкович получил красную карточку в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против «Динамо» (2:2). Специалист в агрессивной манере апеллировал к арбитру и использовал в его адрес нецензурные выражения.

Станкович возглавляет «Спартак» с мая 2024 года. В нынешнем сезоне после восьми туров красно-белые с 12 очками находятся на восьмом месте в чемпионате.

