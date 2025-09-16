Бывший президент «Спартака» назвал тренера команды Станковича пациентом психушки

Червиченко назвал тренера «Спартака» Станковича пациентом психушки

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко раскритиковал нынешнего главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Об этом сообщает Legalbet.

По мнению функционера, поведение тренера идет во вред команде. «По Станковичу плачут врачи. Психиатры на него смотрят и рыдают от того, что ничем не могут ему помочь. Хотя уже давно пора. Он — пациент психушки абсолютно точно», — заявил Червиченко.

В субботу, 13 сентября, Станкович получил красную карточку в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против «Динамо» (2:2). Специалист в агрессивной манере апеллировал к арбитру и использовал в его адрес нецензурные выражения.

Станкович возглавляет «Спартак» с мая 2024 года. В нынешнем сезоне после восьми туров красно-белые с 12 очками находятся на восьмом месте в чемпионате.