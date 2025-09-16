Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:01, 16 сентября 2025Из жизни

Эксгибиционист объяснил тягу к обнажению на публике

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото:New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Британский эксгибиционист Филипп Кнотт объяснил, что обнажаться на публике его заставляет голос по имени Люси, который он якобы слышит. Об этом сообщает сайт Stoke on Trent Live.

Кнотта задержали в Хэнли, графство Стаффордшир, после очередного инцидента, произошедшего в приюте для бездомных. В суде он заявил, что во всем виновата некая «Люси», которая приказывает ему совершать противоправные действия.

По словам прокурора Мэтью Несса, эксгибиционист получает удовольствие от демонстрации половых органов уязвимым людям и не раскаивается в своих деяниях. Судья Грэм Смит отметил, что, психиатрический отчет указывает на наличие у Кнотта «степени контроля» над голосами. Суд приговорил эксгибициониста к исправительным работам сроком 30 дней.

Материалы по теме:
Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы Как произошло падение голливудского магната и что ждет его дальше
Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмыКак произошло падение голливудского магната и что ждет его дальше
11 марта 2020
«Получишь три роли, если согласишься на тройничок» Истерики, страшные подробности и внезапные откровения: как судят Вайнштейна
«Получишь три роли, если согласишься на тройничок»Истерики, страшные подробности и внезапные откровения: как судят Вайнштейна
10 февраля 2020

В 2022 году Кнотта арестовали за попытку прогуляться по Хэнли без одежды. В 2020 году он, как утверждается в судебных документах, размахивал пенисом перед сотрудниками полиции у здания суда.

Ранее в Аргентине эксгибиционист проник на гоночную трассу и обнажился перед участниками заезда. Мужчина едва не попал под колеса автомобиля и чудом спасся.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над правительственными зданиями Польши сбили дрон. Задержаны два гражданина Белоруссии

    Эксгибиционист объяснил тягу к обнажению на публике

    Сообщение от незнакомки помогло мужчине узнать хранимую 40 лет тайну

    Языковый омбудсмен Украины призналась в использовании ее дочерью русского языка

    В Подмосковье появились платные парковки в жилых зонах

    В Британии возмутились отправкой индийских войск на учения с Россией

    Россиянин побывал на европейском курорте и описал его фразой «русские — в почете»

    В Британии оценили число погибших на СВО наемников

    На Украине объявили в розыск главу ЦИК России

    Волки растерзали пятилетнюю девочку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости