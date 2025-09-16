Оценены шансы Зеленского вывести Путина из себя во время встречи

Депутат ГД Чепа: Зеленский не сможет вывести на эмоции президента России Путина

Владимир Зеленский не сможет вывести президента России Владимира Путина из себя во время возможной встречи. Так шансы Зеленского спровоцировать Путина на эмоции оценил депутат Госдумы Алексей Чепа, его слова приводит «Газета.ru».

По словам парламентария, лишь несколько политиков в мире имеют уровень, который можно сопоставить с опытом Путина.

«Сегодня два-три политика в мире имеют такой колоссальный опыт, как Владимир Владимирович [Путин]. Его вывести из себя крайне сложно», — заключил Чепа.

Ранее сегодня, 16 сентября, Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным без предварительных условий.