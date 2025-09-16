Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:17, 16 сентября 2025Россия

Оценены шансы Зеленского вывести Путина из себя во время встречи

Депутат ГД Чепа: Зеленский не сможет вывести на эмоции президента России Путина
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Владимир Зеленский не сможет вывести президента России Владимира Путина из себя во время возможной встречи. Так шансы Зеленского спровоцировать Путина на эмоции оценил депутат Госдумы Алексей Чепа, его слова приводит «Газета.ru».

По словам парламентария, лишь несколько политиков в мире имеют уровень, который можно сопоставить с опытом Путина.

«Сегодня два-три политика в мире имеют такой колоссальный опыт, как Владимир Владимирович [Путин]. Его вывести из себя крайне сложно», — заключил Чепа.

Ранее сегодня, 16 сентября, Зеленский заявил о готовности встретиться с Владимиром Путиным без предварительных условий.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп одобрил первый пакет военной помощи Украине

    Дочь Веры Брежневой похвасталась фигурой в бикини

    Россиянка родила настоящего богатыря

    Самой красивой девушке России заплатят миллион рублей

    Представлен крем с научно доказанным эффектом против морщин

    Оценены шансы Зеленского вывести Путина из себя во время встречи

    Семья отравилась в самолете и не смогла попасть домой

    Главарь преступной группы вымогал деньги у пилотов российской авиакомпании

    Москвичей предупредили о приходе осенней погоды

    Парламент Литвы сделал одну покупку для борьбы с выгоранием депутатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости