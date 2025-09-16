Бывший СССР
Француз из ВСУ предложил лишать гражданства уехавших украинцев

Замкомандира 58-й ОМПБр ВСУ Мироненко предложил лишать уехавших гражданства
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Киев должен открыть границы для мужчин и начать лишать гражданства тех, кто уехал из страны. Процесс денатурализации в интервью для YouТube-канала «Характер» предложил расширить замкомандира 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Мироненко с позывным Француз.

«Откройте границы, дайте людям уехать. Человек уехал — забираем у него паспорт. И все. Он больше не гражданин Украины», — заявил военный.

Ранее стало известно, что власти Украины намерены срочно мобилизовать 122 тысячи человек из-за ситуации на фронте. В Днепропетровской области якобы планируется мобилизовать более 22 тысяч человек, в Одесской области — порядка 18 тысяч.

В начале сентября бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что бежал из страны из-за указа президента Владимира Зеленского о запрете на выезд бывшим дипломатическим служащим.

