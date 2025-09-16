Глава СВР Украины подготовил доклад на фоне ударов ВСУ по ЗАЭС

Глава СВР Украины подготовил доклад на фоне ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Олег Иващенко подготовил доклад на фоне ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Сегодня докладывал руководитель Службы внешней разведки Украины. Прежде всего о ситуации с топливным сектором в России», — написал он.

По словам Зеленского, украинская промышленность выходит на новый уровень. Он поблагодарил операторов украинских дронов за меткость.

Ранее стало известно, что ВСУ попытались атаковать ЗАЭС. Однако беспилотник сдетонировал в воздухе и взорвался.