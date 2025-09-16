Экономика
07:03, 16 сентября 2025Экономика

Hugo Boss подала пять исков в российские суды и добилась компенсации

Суды в России удовлетворили 5 исков Hugo Boss в защиту прав на бренды
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Российские арбитражные суды удовлетворили пять исков немецкой компании Hugo Boss в защиту прав на бренды после приостановления ее деятельности на территории РФ. Такие данные приводятся в материалах, которые изучило РИА Новости.

Иски были поданы в 2025 году, до этого момента компания с подобными заявлениями не обращалась. В результате Hugo Boss сможет получить компенсацию. Так, арбитражный суд Москвы взыщет с ответчиков ООО «Зубайр», ООО «Миллениум», ООО «Просвет» и индивидуального предпринимателя Гюзел Йусуф порядка 270 тысяч рублей по четырем искам, их обвинили в незаконном изпользовании товарного знака. По пятому иску арбитражный суд Краснодарского края взыскал 70 тысяч рублей за аналогичное нарушение с ООО «Муер».

