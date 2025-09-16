Исполнительница подрыва на Транссибе раскрыла свой мотив

Россиянка согласилась на подрыв Транссиба ради 8 тысяч долларов

Россиянка согласилась устроить диверсию на Транссибирской магистрали в Забайкалье за восемь тысяч долларов. Об этом она рассказала на видео сотрудникам Федеральной службы безопасности, его публикуют РИА Новости.

51-летняя женщина рассказала, что подорвать железнодорожное полотно ее уговорили. После этого ей стали поступать деньги, на которые она купила все необходимое, по инструкции собрала самодельное взрывное устройство и поехала на исполнение задания. Машину женщина оставила в поселке и к железной дороге пошла пешком. Там она заложила и привела устройство в действие.

О задержании в Новосибирске женщины за причастность к диверсии на Транссибе сообщалось ранее 16 сентября.