Известный российский певец порассуждал о дорогих подарках девушкам

Певец Стас Пьеха: Дарить дорогие подарки девушкам готов не раньше, чем через год

Известный российский певец Стас Пьеха порассуждал о дорогих подарках девушкам. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Звездач».

По словам исполнителя, он готов дарить возлюбленной дорогие подарки через «приличное» время после начала отношений. Так, на украшения от бренда Cartier девушка может рассчитывать не раньше, чем через год. «Еще тут вопрос об уровне близости в этих отношениях», — добавил Пьеха.

Ведущие программы также в шутку назвали певца «свадьбофобом», и он с этим согласился, признавшись, что не торопится оформлять отношения официально из-за «вопросов к системе бракосочетания».

